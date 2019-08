Metro, Warszawa. Ruchome schody dodatkowo zabezpieczone. Zatrzymujemy je bez powodu kilka tysięcy razy

- Aby zapobiec nieuzasadnionemu używaniu przycisku STOP na schodach ruchomych rozpoczęliśmy montaż specjalnych zabezpieczeń - uchylnej klapki połączonej z sygnałem dźwiękowym - poinformowali przedstawiciele warszawskiego metra. - Firma Otis, po uzyskaniu pozytywnej opinii dla tego rozwiązania, wydanej przez Transportowy Dozór Techniczny, systematycznie będzie montować zabezpieczenia na kolejnych biegach schodów ruchomych.

Zabezpieczenie, dotąd wielkiego czerwonego przycisku do wyłączania schodów klapką oraz wyposażenie ich w sygnał dźwiękowy ma doprowadzić do zmniejszenia liczby nieuzasadnionych zatrzymań schodów w metrze. A takie doprowadzają do uszkodzeń mechanizmów w schodach.

W warszawskim metrze znajdują się 142 biegi schodów ruchomych. Jak podaje transport-publiczny.pl z analiz Metra Warszawskiego wynika, że w 2017 r. schody ruchome były zatrzymane przyciskiem awaryjnego zatrzymania 10 492 razy, zaś w 2018 roku takich przypadków było 9 471.

Najczęściej wyłączano schody na Politechnice, gdzie jeden z biegów (w kierunku pl. Politechniki) wyłączany był w 2019 roku 169 razy. Dla przykładu Dw. Wileński był wyłączany ponad 80 razy, a na stacji metra Nowy Świat – Uniwersytet – 60 razy.