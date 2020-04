Metro Warszawskie z ogromnym kredytem na zakup nowych składów. Ponad 600 milionów pożyczki z Europejskiego Banku Inwestycyjnego

Umowa na 21 nowoczesnych pociągów dla SKM podpisana. To największy zakup w historii przewoźnika

We wtorek, 7 kwietnia, Szybka Kolej Miejska i nowosądecki Newag podpisali umowę na dostawę 21 nowoczesnych pociągów. Składy mają dotrzeć do Warszawy najpóźniej do końca listopada 2022 roku. To największy zakup w historii SKM. Szczegóły poniżej.