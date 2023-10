Mężczyzna zostawił w służbowym aucie 120 tys. zł. Pieniądze zostały skradzione. Policja zatrzymała dwie osoby

Tamtejsi policjanci rozpoczęli śledztwo. Dzień po zdarzeniu zatrzymany został 43-letni obywatel Gruzji oraz 30-letni obywatel Ukrainy.

- Na jaw wyszło, że mężczyźni posiadają zagłuszarkę do sygnału kluczyków samochodowych dzięki której w łatwy sposób zyskują dostęp do aut, które następnie pozbawiają wartościowych rzeczy. W należącym do nich pojeździe funkcjonariusze znaleźli również tzw. „łamaki” – wyjaśniała st. asp. Gąsowska.