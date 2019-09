Miał być generalny remont mostu Poniatowskiego, będą drobne prace techniczne

Po tragicznym wypadku, który miał miejsce w 2018 roku, planowano zbudować na moście drogę dla rowerów na przeprawie. Rezygnacja z dużego remontu oznacza jednocześnie, że ta ścieżka nie powstanie.

- Przy kompleksowym remoncie, przebudowie można by myśleć o tym, żeby zmieścić wydzieloną drogę dla rowerów. W ramach analizy możliwości technicznych prześledziliśmy historię budowy mostu. Ci, którzy poszerzyli go do dwóch pasów, niestety zostawili wieżyce w starych lokalizacjach, a pomiędzy nimi a jezdnią jest metr szerokości, więc w takich warunkach bez przebudowy nie da się wydzielić takiej drogi - tłumaczy Puchalski.