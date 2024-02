Miasta na Mazowszu z największą liczbą przestępców. 15 niebezpiecznych miejscowości. Lepiej je omijać

W tych miastach mieszka najwięcej przestępców

Sięgamy do danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku oraz danych GUS z 2021 roku. Znajdziemy tam mnóstwo przydatnych informacji, m.in. na temat przestępstw przeciwko życiu i mieniu. Okazuje się, że powstał ranking miast w oparciu o liczbę przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu stwierdzonych na 1000 mieszkańców.

Czym jest przestępstwo stwierdzone? Jest to zdarzenie, co do którego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym potwierdzono, że jest przestępstwem. W przypadku, gdy w zakończonym postępowaniu stwierdzono, że zdarzenie nie miało znamion przestępstwa, nie podlega ono rejestracji statystycznej. Jak przypomina portal Polskawliczbach.pl, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu obejmują dużą i zróżnicowaną grupę przestępstw oraz zdarzeń, w których prawo karne chroni życie i zdrowie człowieka. Kodeks karny opisuje m.in. następujące przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu: