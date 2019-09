Miasteczko Klimatyczne na placu Defilad. Porozmawiacie tam o ekologii i posłuchacie koncertów

VHS zagra w Miasteczku Klimatycznym

W czwartek, 26 września o godz. 19 w ramach Miasteczka Klimatycznego na scenie będzie można zobaczyć zespół VHS. Do niedawna tworzyli i koncertowali pod nazwą Create, zdobywając niemałe uznanie krytyków i publiczności. Są nieco na przekór dzisiejszej koniunkturze na elektro-popowe duety i gładkie brzmienia. Ale nie to jest tutaj najważniejsze. VHS nie gra koncertu tylko po to, żeby się "pokazać". Dla nich ekologia i dbanie o naszą planetę nie jest obojętne. Sami przyznają, że Strajk Klimatyczny traktują jako inicjatywę ponad podziałają, a postępujące zmiany klimatu nie są kwestią opinii tylko faktem.