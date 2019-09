Miasto Jest Nasze zgłasza poprawki do ustawy o hulajnogach elektrycznych. "Bezpieczeństwo mieszkańców Warszawy jest dla nas najważniejsze"

W trakcie konferencji prasowej radna MJN Melania Łuczak oraz Kuba Czajkowski przedstawili uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Projekt dotyczący tzw. urządzeń transportu osobistego (UTO), czyli np. e-hulajnóg został zaprezentowany w sierpniu tego roku przez Ministerstwo Infrastruktury.

O nowe regulacje warszawscy drogowcy apelowali wielokrotnie do Ministerstwa Infrastruktury – po raz pierwszy już w październiku 2018 r., kiedy pierwsze hulajnogi pojawiły się na ulicach. Apel ponowiono w kwietniu, zwracając uwagę na szereg wątpliwości dotyczących przepisów prawa.

Co więcej, także Warszawski Zarząd Dróg Miejskich odniósł się w oficjalnym piśmie do rządowego projektu uregulowania ruchu elektrycznych hulajnóg na polskich ulicach.

ZDM podkreśla, że rosnąca popularność tzw. urządzeń transportu osobistego (UTO) oraz brak regulacji dotyczących tego zagadnienia w polskim prawie, przyczyniają się do wielu negatywnych zjawisk. Najpoważniejszym z nich jest zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mieszańcy skarżą się również, że hulajnogi pozostawione są w miejscach stwarzających zagrożenie i utrudniających poruszanie się.

Więcej: Hulajnogi elektryczne z nowymi przepisami. ZDM przedstawił swoją wizję hulajnóg na warszawskich ulicach