Miasto uspokaja po tragicznym wypadku autobusu. "Komunikacja miejska w Warszawie jest bezpieczna"

Codzienne kontrolowanie trzeźwości

Trzeźwość kierowców sprawdzana jest każdego dnia. W styczniu 2020 roku tylko pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego i Miejskich Zakładów Autobusowych przeprowadzili 5341 kontroli, a w całym 2019 roku - ponad 67 tysięcy.

W umowach pomiędzy Zarządem Transportu Miejskiego a operatorami jest zapis umożliwiający kontrolę kierowców w przypadku podejrzenia, że są pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. W takich sytuacjach na miejsce wysyłany jest nadzór ruchu oraz, w razie wątpliwości, wzywana jest policja. W każdej chwili, czy to podczas kursowania, czy w zajezdni, mamy także możliwość kontroli pojazdu i jego dokumentów, np. pod kątem wszystkich niezbędnych badań.

- Zgodnie z przepisami nasze służby nie mają prawa kontrolować w tym zakresie kierowców. W związku z tym występujemy z pismem do pana premiera z sugestią zmiany przepisów w randze ustawowej, które by umożliwiły przewoźnikom takie kontrole. Pismo zostanie najpewniej jeszcze dziś skierowane do pana premiera – zapowiedział Robert Soszyński, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.