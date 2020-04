Miasto zaczyna oszczędzać. Będzie wymienione oświetlenie i skromniejsza iluminacja świąteczna

Co roku zachwycamy się świąteczną iluminacją, która pojawia się na warszawskich ulicach. Tysiące światełek i kilometry ozdób – całość robi ogromne wrażenie. Ze względu na pandemię koronawirusa miasto szuka oszczędności, dlatego w tym roku iluminacja będzie ograniczona do minimum. Zimą warszawiacy i turyści będą mogli zobaczyć tylko świąteczną choinkę na pl. Zamkowym, a także iluminację Krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu.

- To trudna decyzja, ale pozwoli nam to zaoszczędzić ok. 3 mln zł rocznie. Dodatkowy 1 mln zł oszczędzimy na iluminacji na Starym i Nowym Mieście oraz Mariensztacie – czytamy w komunikacie ratusza.

Dla przypomnienia, ostatnią iluminację mogliśmy podziwiać na Trakcie Królewskim - od placu Zamkowego, przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie aż do Belwederu. Ozdoby w postaci świateł, elementów interaktywnych, siedzisk oraz foto ram pojawiły się także na innych mostach, ulicach i placach zarówno po lewej, jak i prawej stronie miasta. Łączna długość instalacji wyniosła 20 km. Co ciekawe, gdyby iluminacja miała postać pojedynczego świetlnego łańcucha, to liczyłby on 680 km długości. To niemal tyle, ile wynosi droga z Warszawy do Wiednia.