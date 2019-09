Michael Bublé: świat potrzebuje miłości

W listopadzie ubiegłego roku Michael Bublé wydał swój najnowszy album, zatytułowany “”, lub po prostu “love”. Jest to pierwsza płyta po wznowieniu działalności artystycznej - zawiesił ją w związku z ciężką chorobą synka w 2016 roku. Jak sam twierdzi, trudne doświadczenie zmieniło go - ewoluował jako człowiek i artysta, zrozumiał, że w życiu liczą się miłość, rodzina, przyjaciele, lojalność i dobroć. To, czym przejmował się dotychczas, jak choćby kariera czy ego, nagle straciło znaczenie. Nie ulega wątpliwości, że tę ewolucję słychać w jego muzyce. Płyta “❤” jest jednym z najlepiej ocenianych albumów w jego dyskografii.

Trudno mówić o Michaelu Bublé, nie wspominając o jego wspaniałych, hipnotyzujących koncertach, będących niezwykłym połączeniem profesjonalizmu, skali, luzu i… kameralnej atmosfery, która udziela się widowni nawet na największych stadionach. Bublé czaruje głosem, przenosząc słuchaczy w osobistą, ciepłą podróż i budując z nimi więź - niezależnie od wielkości widowni. Nic dziwnego, bo jak sam mówi: Ja kocham te moje koncerty, one tworzą pozytywną społeczność – choćby tylko przez dwie godziny.

Każdy jego show to praca dziesiątek osób, a ich wyjątkowość wynika ze zgranej, zaprzyjaźnionej ze sobą ekipy. Na trasie koncertowej Bublé nie ma przypadkowych osób. Wszyscy dobrze się znają i wzajemnie cenią - od kucharzy po muzyków. Michael bardzo chwali sobie taką współpracę, wspominając, że z częścią muzyków zna się od kilkunastu lat. Twierdzi, że to właśnie dzięki otaczającym go ludziom możliwa jest realizacja tak wspaniałego widowiska: “Cała ta pozytywna energia wypływa od mojej ekipy: od muzyków, od dźwiękowców, ludzi od cateringu, ode mnie… Ważne jest, aby być tu i teraz, darzyć się wzajemną sympatią i przekazywać dalej dobro.”

Niezwykły klimat koncertów Michaela Bublé polscy fani będą mogli poznać (lub przypomnieć sobie) już w tym miesiącu podczas trasy koncertowej, w ramach której artysta dwukrotnie zagra w Polsce: 19 września w Atlas Arenie w Łodzi i 20 września w TAURON Arenie Kraków. W sprzedaży zostały ostatnie bilety, więc nie warto zwlekać z zakupem. Można je nabyć za pośrednictwem serwisu eventim.pl oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży (lista dostępna jest na stronie bileterii).