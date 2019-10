Michał Krupiński z Pekao: repolonizacja miała sens i przynosi korzyści

Minęły dwa lata od wprowadzenia zmian dążących do repolonizacji części sektora bankowego. Według Michała Krupińskiego są dowody na to, że nowe zasady przynoszą korzyści. Sprawdź, dlaczego.

Michał Krupiński jest polskim ekonomistą. W latach 2006-2007 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Z kolei latach 2016-2017 piastował urząd prezesa zarządu PZU. W 2017 roku został wiceprezesem zarządu Banku Pekao S.A. Kierując pracami zarządu, zdobył doświadczenie, które pozwoliło mu awansować na prezesa zarządu tej instytucji. Michał Krupiński jest prezesem Pekao S.A. od listopada 2017 roku. Od początku swojej kariery zapowiadał zmiany w podeściu technologicznym oraz opowiadał się za repolonizacją tego typu instytucji. Po dwóch latach od wprowadzonych zmian stwierdza, że repolonizacja części sektora bankowego miała sens i przynosi korzyści.

Dlaczego mogło dojść do repolonizacji części sektora bankowego?

Repolonizacja sektora bankowego rozpoczęła się dwa lata temu, zwiększając liczbę instytucji finansowych z przeważającym polskim kapitałem. W tym czasie kolejne spółki kontrolowane przez skarb państwa rozpoczęły przejmowanie działających w Polsce banków. Dotychczas takie instytucje finansowe pozostawały w rękach zagranicznych inwestorów. Okoliczności sprzyjające przywróceniu kontroli skarbu państwa nad bankami pojawiły się, m.in. w wyniku kryzysu finansowego, który miał miejsce w latach 2007-2009. W tym czasie wiele międzynarodowych grup finansowych wyprzedawało aktywa, chcąc poprawić swoją sytuację finansową oraz usiłując spełnić wymagania jednostek nadzorujących rynek. Pojawiła się wówczas szansa na ponowną polonizację banków i możliwość rozpoczęcia prac mających przywrócić instytucje finansowe skarbowi państwa.

Celem repolonizacji instytucji finansowych jest zwiększenie szans na wykorzystywanie efektów synergii. Oznacza to m.in., że banki kontrolowane przez skarb państwa i jego spółki mogą maksymalnie wykorzystywać różne formy współpracy. W skład grup finansowych będących pod kontrolą skarbu państwa wchodzi bowiem wiele instytucji oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych (np. PZU TFI, Pioneer Pekao TFI, PKO TFI), firm ubezpieczeniowych (m.in. PZU, Link4). Ich aktywna współpraca pozwala na znalezienie oraz wykorzystanie nowych możliwości sprzedaży zarówno produktów, jak i usług. Paweł Sowiński piszący dla tygodnika W Sieci podkreśla, że repolonizacja daje szczególnie duże możliwości drugiemu największemu bankowi w Polsce, jakim jest Pekao S.A. Jego opinię potwierdza prezes wspomnianej instytucji – Michał Krupiński.

Ponadto repolonizacja to jeden ze sposobów umożliwienia poprawy bilansu płatniczego Polski. Dotychczas niektóre banki należące do zagranicznych inwestorów, w tym także Pekao S.A., wypłacały niemałe dywidendy, osłabiając budżet skarbu państwa. Obecnie zyski wypracowywane przez zrepolonizowane jednostki w znacznie większym stopniu pozostają w rękach krajowych inwestorów, co zdecydowanie wpływa pozytywnie na polską gospodarkę. Trzeba także zauważyć, że dzięki repolonizacji instytucji finansowych, krajowe podmioty mają większe szanse na uzyskanie finansowania bez względu na koniunkturę.

Repolonizacja części sektora bankowego miała sens i przynosi korzyści** – uważa Michał Krupiński. Prezes Pekao S.A. uważa, że kierowany przez niego bank będący częścią grupy PZU jest obecnie nowocześnie zarządzaną instytucją finansową.** Wprowadzone zmiany oraz reinterpretacja polityki prowadzenia jednostki sprawiły, że dzisiejsze Pekao jest istotnym podmiotem polskiej gospodarki.

Michał Krupiński przekonuje, iż jest to możliwe, m.in. dlatego, że zarządzany przez niego bank nie ma kredytów frankowych. Prezes nie obawia się także decyzji Trybunału Konstytucyjnego Unii Europejskiej (TSUE), tłumacząc, że Pekao nie posiada kredytów, które stanowiłyby problem. Jednocześnie podkreśla, że kredyty frankowe to niewątpliwie niemałe wyzwanie dla całego sektora bankowego. Michał Krupiński, komentując decyzję TSUE, zauważa, że niepewność kolejnych rozporządzeń tej instytucji dotyczących umów frankowych wpływa na wyceny wszystkich banków. Prezes Pekao S.A. dodaje też, że kluczowym czynnikiem w przypadku oceny zachowania zwrotu dla akcjonariuszy Pekao na tle rynku jest nie tylko kurs akcji, ale całkowitego zwrotu dla akcjonariusza (TSR), który berze pod uwagę zachowanie kursu akcji, lecz również wielkość dywidend, jakie bank wypłacił.

Michał Krupiński przypomina także, że ostatnie dwa lata, czyli czas, w którym wprowadzono zmiany w zakresie własności Pekao S.A., TSR akcji zachowywał się o blisko 16% lepiej niż indeks największych banków w Europie i o blisko 5% lepiej niż indeks największych banków rynków wschodzących w tym czasie, a Pekao wchodzi w skład obu tych indeksów. Na podstawie tych danych prezes Pekao uważa, że najbardziej istotne cele banku określone w strategii 2020 (ROE 12,5%, 3 mld zł zysku netto oraz wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) poniżej 40%) są możliwe do osiągnięcia, a kolejne miesiące pracy w obecnym trybie i z obecnym zarządem wskazują na to, że strategia zostanie w całości zrealizowana.

Michał Krupiński, podsumowując pozytywne zmiany repolonizacji zarządzanego przez siebie banku zwraca uwagę na niezwykle interesujący i skuteczny projekt chmury obliczeniowej, która została powołana przez PKO BP i Polski Fundusz Rozwoju. Dzięki temu projektowi możliwa jest bowiem obserwacja określonych obszarów gospodarki, sektora bankowego i ich wyników. Ponadto dzięki chmurze obliczeniowej specjaliści dokładają wszelkich starań, by dowiedzieć się, co mogliby zmienić, uzupełnić czy przeorganizować, by wesprzeć trwającą transformację biznesową.

