Michał Piróg na Instagramie. Sprawdź najnowsze zdjęcia znanego celebryty

Ponad rok temu podczas koncertu @artysciprzeciwnienawisci mówiłem o podziałach które nas niszczą. O paliwie do nienawiści i agresji. Zmienić to możemy tylko my. #alllivesmatter #equality #samepeople #onerace #eyeswideopen #power

Około 400 lat temu rozpoczęła się historia niewolnictwa w USA. Zniesiono je dopiero w drugiej połowie 19 wieku. Walka o równouprawnienie jednak na wielu płaszczyznach trwa do dzisiaj.

79 lat temu rozpoczęła się masowa zagłada Żydów dokonana przez III Rzeszę Niemiecką oraz państwa sojusznicze. Mordowano głównie Żydów za ich pochodzenie. Podobnie jak Romów oraz homoseksualistów za ich orientacje a także więźniów politycznych. Łączna liczba ofiar holocaustu wynosi około 11 milionów zamordowanych.

Gdybym żył w tamtych latach istniały co najmniej dwa powody by odebrać mi wolność i życie.

Po II wojnie światowej kiedy wydawało się, że świat ma dość okrucieństwa w Stanach zjednoczonych segregacja rasowa nadal zbierała swoje żniwa aż do lat 60. XXw.

25 maja 2020 na ulicach Minneapolis zginął 46 letni

#georgefloyd . Zatrzymała go policja. Funkcjonariusz tak długo dociskał jego kark do asfaltu aż George przestał oddychać. To zdarzenie wywołało kolejną fale zamieszek w całych stanach. Towarzyszy mu hasło #blacklivesmatter

W USA tylko w 2019 roku policja doprowadziła do śmierci ponad 1000 osób z czego 24% stanowili Afroamerykanie. Policja oskarżana jest o nierówne traktowanie ze względu na kolor skory.

Jako mniejszość mówię stanowczo NIE wszelkim aktor dyskryminacji i prześladowań.

#blacklivesmatter #weareone #SkinImIn #stopracism #whitesilenceisviolence #icantbreathe

