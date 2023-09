Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Warszawie. Mnóstwo puchatych piękności

Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Warszawie, 2023

W Warszawie w sobotę i niedzielę (9-10 września) odbywała się Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych. Impreza miała miejsce przy ulicy Lindego 20 w Centrum Rekreacyjno-Sportowym Warszawa.

Ponadto w piątek 8 września zorganizowano też seminarium dla hodowców.

Byliśmy na miejscu, by zobaczyć przeróżne rasy kotów, które są specjalnie przygotowywane na to wydarzenie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z imprezy, znajdziecie tam mnóstwo uroczych stworzeń.