Międzynarodowe Targi Transportu, Spedycji i Logistyki, Warszawa 2020. Bilety, zakres branżowy, dojazd, kiedy i gdzie MT TSL [INFORMATOR]

Program Hosted Buyers

Program Hosted Buyers to kompleksowy program organizacji matchmakingowych, który daje możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. Po zarejestrowaniu się i potwierdzeniu uczestnictwa w programie będziecie uprawnieni do korzystania z karty VIP i dostępu do wszelkich udogodnień.