Miejsca postojowe dla kobiet w ciąży. Kolejna dzielnica wprowadziła parking dla ciężarnych i rodzin

Miejsca postojowe dla ciężarnych

Urząd dzielnicy Wilanów poinformował o utworzeniu miejsc parkingowych, które dedykowane są kobietom ciężarnym i rodzinom. - Na terenie parkingu podziemnego wyznaczyliśmy dwa miejsca postojowe przeznaczone dla rodziców z małymi dziećmi i kobiet w ciąży - informują urzędnicy. To nie pierwsza tego typu inicjatywa w stolicy. W ubiegłym roku na Ursynowie wyznaczono identyczne miejsca.

Warszawiacy nie chcą takich parkingów?

Przypomnijmy, że temat miejsc postojowych dla ciężarnych wywołuje wśród mieszkańców Warszawy spore oburzenie. Tak było w ubiegłym roku, gdy urzędnicy poinformowali o planach na utworzenie specjalnych parkingów dla kobiet w ciąży. Warszawiacy sceptycznie podeszli do tematu, komentując m.in., że "ciąża to nie choroba! Nie podoba mi się taki pomysł", ,,To nie jest w myśl prawa o ruchu drogowym i na każdym takim miejscu może zaparkować przeciętny Kowalski. Tak pewnie będzie".