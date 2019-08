Miejsce do karmienia piersią w każdym urzędzie? Miejska radna apeluje o powiększenie "karmiącej" mapy Warszawy

Miejsca do karmienia piersią i przewijania, Warszawa

Stworzenie dedykowanych miejsc do karmienia i przewijania dzieci w urzędach warszawskich dzielnic to pomysł miejskiej radnej Aleksandry Śniegockiej-Goździk, która kilka dni temu złożyła w tej sprawie interpelację do prezydenta Rafała Trzaskowksiego. Takie strefy miałyby znaleźć się w każdej jednostce podlegającej miastu. Wzorem jest pokój dla karmiących, który z powodzeniem działa w Wydziale Obsługi Mieszkańców na terenie dzielnicy Ursus.