Miejskie grille w Warszawie znów działają. Są jednak pewne warunki

Zakaz grillowania ze znajomymi?

Miejskie grille stojące m.in. przy moście Poniatowskiego, Płycie Desantu, w Lesie Kabackim, Młocińskim, w Parku Picassa, czy na Plaży Saskiej. Do tej pory grille, w związku z pandemią były zabezpieczone i wyłączone z użytku. Teraz znów będzie można z nich korzystać. Choć nie ma oficjalnego zakazu grillowania, nie zrobimy grilla ze znajomymi. Wedle rządowych wytycznych spotykanie się z osobami, z którymi nie jesteśmy spokrewnieni, jest wciąż jest zabronione. "Obecnie jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów wprowadzanych i zmienianych w związku z panującym zagrożeniem epidemicznym - m.in. zachowania dystansu i noszenia maseczek - których egzekwowanie należy do Straży Miejskiej i Policji. Dopóki obowiązują rządowe zarządzenia w tej kwestii, spotkanie przy grillu ze znajomymi byłoby złamaniem tych przepisów - zaznaczył Adam Przegaliński z Warszawskiego Zarządu Zieleni w rozmowie z PAP.