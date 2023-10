Miesiącami uporczywie nękała sąsiadkę. Grozi jej 5 lat więzienia Redakcja Warszawa

zdjęcie ilustracyjne Sylwia Dąbrowa

Do pięciu lat więzienia grozi kobiecie z Ciechanowa, która od kilku miesięcy uporczywie nękała sąsiadkę. 49-latka wyzywała ją, zakłócała spokój i uszkodziła drzwi do jej mieszkania. Wobec agresywnej kobiety zastosowano dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną 25-latką i zbliżania się do niej.