Mieszkaj ekologicznie i luksusowo w Ożarowie Mazowieckim

Komfortowe warunki do zamieszkania

Budowę w Ożarowie nowych domów piętrowych o różnej powierzchni prowadzi deweloper z doświadczeniem i wieloma ukończonymi z sukcesem inwestycjami na koncie. Domy szeregowe ustawione na sporej wielkości działkach składają się z salonów z jadalnią, kuchni, trzech sypialni i dwóch łazienek, a z garażu można przejść bezpośrednio do mieszkania. Co ciekawe, elementy domów w Ożarowie powstają w fabryce na podstawie projektów stworzonych najnowocześniejszych programach komputerowych. Modułowe rozwiązania pozwalają na budowanie szybko, a tylko 10 procent prac związanych ze wznoszeniem domów wykonywanych jest w miejscu budowy. Co bardzo ważne, wykorzystane zostają przy budowie naturalne surowce.

Walorem osiedla domów szeregowych w Ożarowie Mazowieckim jest oczywiście jego położenie względem Warszawy, ale także bezpieczeństwo, jakie gwarantuje ogrodzone osiedle. W takich warunkach mieszkańcy dobrze znają siebie nawzajem, a nic tak nie zwiększa poczucia spokoju, jak świadomość, że czuwają sąsiedzi, którzy zawsze zauważą osobę obcą. Nie bez znaczenia dla komfortu mieszkania jest także sąsiedztwo Puszczy Kampinoskiej. Tereny rekreacyjne zachęcają do spacerów, jazdy na rowerze i organizacji rodzinnych pikników. W obecnych czasach zwraca się na to uwagę i ceni bliskość z naturą.

Nowoczesna i bezpieczna technologia budowy

Deweloper oferujący domy w Ożarowie Mazowieckim proponuje różne typy domków z ogródkami, wszystkie zaprojektowane tak, by gwarantować mieszkańcom maksymalną wygodę. Do tworzenia modułów wykorzystano czterostronnie strugane drewno konstrukcyjne. Drewno takie jest suszone w specjalistycznych komorach, a na budowie wykorzystuje się tylko to sprawdzone pod kątem wytrzymałości. Dzięki temu cała konstrukcja jest stabilna, przez długie lata zachowuje swój kształt i jest odporna na wszelkie warunki atmosferyczne. Domy te mają tłumić dźwięki, zapewniać znakomitą izolację cieplną i być zdrowe zarówno dla użytkownika, jak i dla środowiska naturalnego. Konstrukcja domów w 90% składa się z drewna sosnowego.

Domy z drewna są ciepłe i ekologiczne

Drewno, jako trwały i naturalny surowiec, przez wieki pozwalało ludziom na wznoszenie domów. Ma cechy ekologiczne, nie tylko dlatego, że jest surowcem odnawialnym, a pozyskiwać je można z upraw drzew przeznaczonych pod wycinkę, ale tworzy zdrowy i przyjazny człowiekowi mikroklimat. Jest także naturalnym regulatorem wilgotności w pomieszczeniach. Po okresie wykorzystywania przede wszystkim cegieł, pustaków i betonów, na nowo zaczęto doceniać ten wytrzymały, elastyczny, dający się obrabiać surowiec. Dzisiaj także z sukcesem się go stosuje, zwłaszcza że rozwinęła się technologia, która pozwala chronić drewno przed szkodnikami, wilgocią czy ogniem. Przekonuje się do domów z drewna także coraz więcej osób poszukujących domów. Z roku na rok domów z drewna przybywa, także dlatego, że budowa domów szkieletowych jest szybka i niedroga.

Domy szeregowe w konstrukcji szkieletu drewnianego są tak zaprojektowane, by doskonale były chronione przed chłodem z zewnątrz i przed przenikaniem ciepła ze środka na zewnątrz. Ocieplana jest konstrukcja dachu i ściany zewnętrzne, dlatego zimą jest w środku przyjemnie ciepło, ale też latem bywa chłodniej w środku, niż na zewnątrz, co w szczególności doceniają osoby, które źle znoszą upały. Wiąże się to też z mniejszymi kosztami ogrzewania.

Lekka konstrukcja umożliwia także ograniczenie wielkości fundamentów, grubości ścian zewnętrznych oraz pozwala na łatwe dokonywanie zmian, przebudowę i modernizację budynku. Nie trzeba obawiać się domów drewnianych, wystarczy wspomnieć, że są niezwykle popularne w Kanadzie i w północnych stanach USA. Drewno konstrukcyjne użyte do budowy szeregowców w Ożarowie jest niezwykle wytrzymałe, poddane odpowiedniej obróbce mechanicznej i chemicznej, odporne na ogień i procesy starzenia się, a nawet na wichury czy huragany.

Sprzedaż już ruszyła!

J.W. Construction rozpoczął budowę oraz sprzedaż drewnianych domów w Ożarowie Mazowieckim. Osiedle szeregowców Villa Campina k. Warszawy będzie powstawać przez rok, a dostępne w sprzedaży domy będą wygodne dla małych, jak i wielopokoleniowych czy wielodzietnych rodzin. Mieszkania w domach szeregowych na bezpiecznym, ogrodzonym osiedlu, wyposażone w garaż i kilka sypialni, kuchnię, salon i łazienki, budowane w konstrukcji szkieletowej, to zdrowa i atrakcyjna wizualnie alternatywa dla mieszkań w stolicy. Można zyskać zaciszne miejsce do życia w pobliżu Puszczy Kampinowskiej, z komfortowym dojazdem do pracy w Warszawie.