Mieszkańcy Żoliborza protestują przeciw wycince drzew w Sadach Żoliborskich. Drzewa poszły pod topór mimo trwających konsultacji

Ścięto 34 drzewa

Na usunięcie 41 drzew z Sadów Żoliborskich zezwolił w sierpniu marszałek województwa mazowieckiego ze względu na ich złą kondycję - niektóre drzewa są bardzo stare i spróchniałe, a co za tym idzie, mogłyby stwarzać zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Marszałek dał czas na wycinkę do listopada 2020 roku, jednak już 14 listopada br. dzielnica wzięła pod topór ponad 30 z nich. Mieszkańcy nie kryli zaskoczenia i oburzenia, że stało się to podczas konsultacji na temat dalszej przyszłości Sadów Żoliborskich.