- Według komunikatów ZUS-u w całej Polsce potrzebujemy co najmniej dwóch milionów imigrantów, którzy muszą do nas dotrzeć. Ja twierdzę, że brakuje 3,2 miliona osób plus ich rodziny. Więc brakuje też dla nich mieszkań – dodawał.

Najem zamiast własności?

Na razie w całym kraju wynajmowanych jest 1,2-1,3 miliona mieszkań. Zdecydowana większość to oferta od „zwykłego Kowalskiego”, który w ten sposób inwestuje wolną gotówkę. Na rynku jest też ok. 12-14 tys. lokali najmu instytucjonalnego (PRS). To oferta świadczona przez wyspecjalizowane podmioty, która jest niezwykle popularna na zachodzie Europy. Tego typu inwestycje będą powstawały. Do 2030 roku w całym kraju może być ok. 50 tys. takich mieszkań. Najwięcej będzie w Warszawie?