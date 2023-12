Mieszkanie jak więzienna cela? Internauci wyśmiali absurdalne ogłoszenie na wynajem w Warszawie. "Salon z aneksem sanitarnym" Kamil Jabłczyński

Warunki gorsze niż w więziennej celi? Jeśli nie to przynajmniej porównywalne zaproponowano w jednym z ogłoszeń na wynajem na warszawskim Targówku. W sieci nie zabrakło komentarzy, że to "patowynajem" i żartów na temat mieszkania czy raczej pokoju do wynajęcia. Jest to też jednak niestety smutne podsumowanie rynku w stolicy.