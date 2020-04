Mieszkanie Plus na Mazowszu. Ponad 250 tanich mieszkań powstaje w Radomiu i Mińsku Mazowieckim. 20 chętnych na jedno miejsce

- Mimo obecnej sytuacji w kraju i na świecie prace idą zgodnie z harmonogramem i nie przewidujemy problemów, które byłby zależne od Spółki Partner. Jeśli miałby wystąpić jakiekolwiek opóźnienia to będzie to wynikało ze zdarzeń całkowicie niezależnych od nas - podkreśla Jacek Struk z PHU Partner, firmy deweloperskiej realizującej inwestycję.

Od 30 września 2019 roku w Mińsku Mazowieckim w ramach rządowego programu mieszkaniowego trwa budowa dwóch bloków mieszkalnych . Łącznie powstanie 138 lokali - zdecydowaną większość będą stanowić 2 i 3-pokojowe mieszkania z odrębną kuchnią lub aneksem. Przewidziano także kilka kawalerek. Metraż lokali 2-pokojowych waha się od 35 do 55 mkw., a 3-pokojowych: od 46 do 66 mkw.

Planowany termin zakończenia budowy to koniec 2021 roku .

Mieszkanie Plus na Mazowszu. Ponad 250 tanich mieszkań powst...

Mieszkanie Plus w Radomiu - 20 chętnych na jedno mieszkanie

Również w Radomiu trwa budowa osiedla z tanimi mieszkaniami. Przy ul. Tytoniowej powstają dwa sześciopiętrowe budynki z 124 mieszkaniami. W blokach przeważają 3-pokojowe mieszkania (ich średnia powierzchna to ok. 59 m kw.), choć są również 2-pokojowe lokale (ok. 41 m kw.). Architekci przewidzieli w projekcie tylko 2 kawalerki o powierzchni 27 m kw. Mieszkań 4-pokojowych będzie 12, a ich średni metraż wyniesie blisko 72 m kw.