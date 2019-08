Mieszkanie Plus, Warszawa. Nowe osiedle powstanie na ul. Ratuszowej. 2 km od Starówki, tuż przy zoo i Parku Praskim

Mieszkanie Plus w Warszawie na ul. Ratuszowej

480 lokali w ramach programu Mieszkanie Plus będzie dostępnych przy ul. Ratuszowej w Warszawie. To bardzo dogodna lokalizacja - 2 kilometry od warszawskiej Starówki oraz w bezpośrednim sąsiedztwie z Warszawskim Ogrodem Zoologicznym i Parkiem Praskim. Może to być także pierwsza inwestycja Mieszkanie Plus, która w stolicy zostanie oddana do użytku.

- Potwierdzam, że na terenie, który należał wcześniej do Poczty Polskiej przy ul. Ratuszowej powstanie osiedle Mieszkanie Plus. W ciągu kilku tygodni ogłosimy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na jego projekt - mówi Ewa Syta, rzecznik prasowy PFR Nieruchomości.

Wbicie pierwszej łopaty na tej inwestycji planowane jest na drugą połowę przyszłego roku. Wtedy również ma rozpocząć się budowa gigantycznego osiedla Mieszkanie Plus na ul. Karczunkowskiej na Ursynowie (Nowe Jeziorki). Realizacja tej inwestycji zajmie jednak trochę więcej czasu, ponieważ ma tam powstać 3000 mieszkań.

Mieszkanie Plus, Warszawa - lokalizacje

W czerwcu 2019 roku potwierdzono, że osiedle Mieszkanie Plus powstanie także na Targówku, przy zbiegu ulic Gilarskiej i św. Wincentego. To ponad 4,5 hektarowy grunt, na którym za kilka lat wyrośnie osiedle na 700 mieszkań. Osiedla Mieszkanie Plus w kolejnych latach mogą pojawić się niemal w każdej dzielnicy Warszawy. Poniżej zamieszczamy listę ich potencjalnych lokalizacji.