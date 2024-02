Mieszkanie w Warszawie. Stolicę opanował pato-najem? Pokoje 6-metrowe, ceny przyprawiające o zawrót głowy i castingi

Jak zauważa nasz rozmówca, znaczącą grupą na stołecznym rynku są inwestorzy, czyli osoby indywidualne, które kupiły mieszkania inwestycyjnie na wynajem. Bardzo często na kredyt. Taki inwestor liczy na zysk z inwestycji, tym bardziej, że w ostatnim czasie znacząco wzrosła rata kredytu. Tym samym, aby kwota za wynajem mieszkania czy pokoju w dalszym ciągu mogła spłacać kredyt, musiała zostać podwyższona.

- Pod względem wynajmu w Warszawie najwięcej może zamieszać sytuacja na Ukrainie. Jeśli się polepszy, to będziemy mieli nagły odpływ Ukraińców, jeśli się pogorszy, spotkamy się z napływem. I to może sprawić, że zobaczymy albo nagłe obniżki cen, albo podwyżki. To jest ruletka – przyznaje Przemysław Chimczak-Bratkowski.