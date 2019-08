Mieszkaniec Ursynowa idzie na nogach do Hiszpanii. Chce zebrać 100 tys. zł dla warszawskiego hospicjum

Z Warszawy do Hiszpanii

Z Warszawy wyruszył 10 czerwca, minutę po północy. Spakował się, zamknął bieżące sprawy i rozpoczął drogę podążając szlakiem św. Jakuba, który prowadzi do hiszpańskiego miasta Santiago de Compostela. W sumie do pokonania ma 3 tysiące kilometrów. Darek Strojewski, mieszkaniec Ursynowa, nie idzie sam. Towarzyszy mu pies - kundelek Pindol. W drodze są już od ponad 70 dni i do tej pory przebyli razem prawie 2000 kilometrów. Dotarcie do Hiszpanii w 100 dni i pokonanie pieszo 3 tys. km to jednak nie jedyne cele Darka. Warszawiak ma bowiem do zrobienia coś więcej. Zamierza zebrać pieniądze i przekazać je osobom, które chciałyby ruszyć na podobną wyprawę, ale ze względów zdrowotnych nie mogą tego zrobić.

Podjęcie decyzji o wyruszeniu w pielgrzymkę zajęło mu dosłownie kilka chwil. Jeszcze do niedawna Darek prowadził własną działalność edukacyjną. Jest miłośnikiem aktywnego spędzania czasu przede wszystkim na długich spacerach. Jak sam mówi, jest bardzo związany z Warszawą, która jest jego miejscem na świecie, i do której zawsze wraca.