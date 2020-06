Mieszkanka Warszawy chce by inni przestrzegali przepisów i zasłaniali usta. Spadła na nią fala hejtu

- Dzis pierwszy raz od wielu miesięcy odwiedziłam Wola Park (musiałam oddać zamówienie internetowe) i wyszłam stamtąd przerażona. Przynajmnniej połowa osób nie miała zasoniętych ust i nosa, łącznie z obsługą sklepu smyk. Wiem-mogę nie chodzić tam (i nie będę już), maski są do d..py bo epidemii nie ma (sic!) i to spisek władzy, żeby nas kontrolować. oprócz tego nikt nie zna nikogo chorego (oby tak pozostało), i cała ta epidemia to ściema i tylkko frajerzy (w tym ja), noszą maski. Wszystko wiem. Tylko pierwsze-przepisów należy przestrzegać, po drugie wolność jednych kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych [pisownia oryginalna] - opowiada internautka.

Pandemia koronawirusa cały czas trwa. Liczba zakażonych w Polsce nie spada, choć spacerując po ulicach Warszawy można by puszczać, że wirusa już nie ma. O dystansie społecznym można zapomnieć. Podobnie jak o maseczkach w komunikacji miejskiej. Do zaleceń resortu zdrowia stosuje się zaledwie garstka osób. Uwagę na to zwróciła mieszkanka stolicy, która na grupie na jednym z portali społecznościowych napisała, że podczas wizyty w Wola Parku niewiele osób zakrywało usta i nos.

Zasugerowała, że może więcej osób dostosowywałoby się do przepisów, gdyby kierownictwo centrum handlowego nie wpuszczało klientów bez maseczek. Zaznaczyła także, że personel sklepów powinien dawać dobry przykład i powinniśmy przestać myśleć tylko o sobie. Na koniec dodała, że może jednym rozwiązaniem są surowe kary powstrzymujące przez ignorancją.

"To tak na serio?"

Okazuje się, że w komentarzach znalazło się więcej krytyków tego pomysłu, aniżeli zwolenników.

"To tak na serio ? Wyłącz tv... szkodzi", "Ja nawet nie posiadam żadnej, powinni mnie zamknać bo nie stosuje się do śmiesznych nakazów...i oby wiecej ludzi bez masek....zacznijcie oddychać ludzie i wyłaczcie Tv bo to co niektórzy wypisują to szok" [pisownia oryginalna] - napisały w odpowiedzi internautki. W podobnym tonie skomentował wpis jeden z mieszkańców, który napisał, że jeśli autorka posta uważa, że "noszenie maseczki kogokolwiek uchroni przez tym wirusem to siłą rzeczy zalicza się do ciemnogrodu". To jednak nie koniec negatywnych komentarzy.