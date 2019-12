Mikołaje w autobusach i tramwajach. Rozdają warszawiakom pierniki, bilety do kina, teatru i parku trampolin

W Warszawie Mikołajki będą trwać przez trzy dni. Stołeczny ZTM przygotował weekend atrakcji dla mieszkańców. Będzie rozdawanie słodyczy, przejażdżki zabytkowym tramwajem, mikołajkowy autobus, świąteczne metro, darmowe bilety do kin i teatrów oraz konkursy z nagrodami.

W sobotę i niedzielę, 7 i 8 grudnia, a także 26 grudnia warszawiacy będą mogli przejechać się zabytkowymi tramwajami specjalnej linii M . Trasa mikołajkowo-świątecznej linii będzie przebiegać: PL.NARUTOWICZA – Grójecka – pl. A. Zawiszy – Al. Jerozolimskie – most Józefa Poniatowskiego – al. Józefa Poniatowskiego – rondo J. Waszyngtona – al. Zieleniecka – Targowa – Trasa W-Z – pl. Bankowy – Marszałkowska – pl. Zbawiciela – Nowowiejska – L. Krzywickiego – Filtrowa – PL.NARUTOWICZA. W zabytkowych wagonach linii M ważne będą wszystkie rodzaje biletów ZTM.

Bilety do kina, teatru i parku trampolin

W trasę wyjada również autobusy bezpłatnej linii Mikołajki. Podczas podróży wręczane będą prezenty (np. bilety do parku trampolin, do kina czy do teatru), a w autobusie znajdzie się mobilne studio radiowe. Będą konkursy i wiele atrakcji. Autobusowa linia M będzie kursować w godzinach 14.00-19.00 na trasie: SPARTAŃSKA – J. P. Woronicza – F. Joliot-Curie – A. Malczewskiego – Puławska – al. J. Ch. Szucha – Al. Ujazdowskie – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Krucza – Szpitalna – Mazowiecka – pl. marsz. J. Piłsudskiego – marsz. F. Focha – Moliera – Senatorska – pl. Bankowy – al. „Solidarności” – BIELAŃSKA.

Świąteczne metro już kursuje

6 grudnia w Warszawie wystartowało również świąteczne metro. Trzeci rok z rzędu przed świętami mieszkańcy Warszawy mogą jeździć wystrojonymi pociągami. Przyozdobione wagony kursują w tym roku tylko na drugiej linii metra. Świątecznym metrem przejedziemy codziennie, aż do 6 stycznia. Więcej szczegółów przeczytasz TUTAJ.