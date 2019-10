Mikrofirmy nadal czują się bezpiecznie, jednak obawiają się o przyszłość

Indeks Bezpieczeństwa Finansowego (1) to badanie realizowane cyklicznie na zlecenie Nest Banku. Najnowsza edycja badania została przeprowadzona w sierpniu i wrześniu 2019 roku przez agencję SW RESEARCH na reprezentatywnej grupie polskich mikro i małych firm. Celem badania jest sprawdzanie postaw i przekonań przedsiębiorców w zakresie bezpieczeństwa finansowego.

Poczucie bezpieczeństwa rośnie, jednak obawa o przyszłość pozostaje

Od kilku lat systematycznie rośnie w Polsce liczba mikro i małych firm. Polski sektor MŚP jest zdominowany przez mikrofirmy, których udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw wynosi aż 96,5%. Obecnie jest ich ponad 2 mln, o czyli o 3,5% więcej niż w 2016 r. i o 12% więcej niż w 2008 r (2). Z Indeksu Bezpieczeństwa Finansowego Nest Banku wynika, że polskie mikrofirmy czują się bardzo dobrze na rynku – aż 85% z nich ma poczucie bezpieczeństwa finansowego. 38% mikroprzedsiębiorców deklaruje nawet, że ma poczucie stabilności finansowej w firmie. Jednak spora grupa mikrofirm ciągle obawia się o swoją finansową przyszłość – aż 62%. Tylko 2% mikroprzedsiębiorców deklaruje, że zdecydowanie nie obawia się o finanse w przyszłości.

Co sprawia, że przedsiębiorcy czują się bezpiecznie?

Mikroprzedsiębiorcy zapytani o to, co ma kluczowe znaczenie w budowaniu poczucia bezpieczeństwa finansowego najczęściej odpowiadali, że płynność finansowa oraz duża liczba zleceń. Aż 27% badanych podkreślało, że kluczowy jest brak zatorów płatniczych, który pozwala na utrzymanie płynności finansowej – Polskie mikrofirmy są świadome, że działają na bardzo wymagającym rynku. Co ciekawe, czują się na nim bezpiecznie i śmiało podejmują decyzje inwestycyjne – aż 64% z nich deklaruje, że w ostatnich 5-latach poczyniło inwestycję przekraczającą 10 tys. złotych – mówi Agnieszka Porębska-Kość, Członek Zarządu Nest Banku.

Czego obawiają się mikrofirmy?

Niemal 1/5 mikrofirm (19%) najbardziej obawia się utraty płynności finansowej. Niewiele mniej boi się natomiast braku zapłaty za swoje usługi (13%), nieprzewidywalności rynku (13%) oraz niewypłacalności partnerów biznesowych (12%). Jedynie 2% mikroprzedsiębiorców nie ma żadnych obaw.

Co zrobiłby mikroprzedsiębiorca w sytuacji awaryjnej?

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa finansowego firmy 36% ankietowanych zredukowałoby wydatki, prawie co piąty wykorzystałby własne oszczędności, a 13% rozważyłoby wzięcie kredytu w banku. Tym samym kredyt w banku znalazł się znacznie wyżej niż takie rozwiązania jak zawieszenie działalności firmy (5%), redukcja zatrudnienia (8%) czy pożyczka od znajomych (6%) – Niepokojące jest, że aż 36% mikrofirm woli zredukować wydatki, niż zwrócić się po pomoc do banku. Prawdopodobnie w przypadku części przedsiębiorców wynika to z przekonania, że wzięcie kredytu w banku to skomplikowana i czasochłonna procedura. Jednak w ostatnich kilku latach pojawiły się rozwiązania, dzięki którym firma może uzyskać pieniądze w kilka dni. Aby uzyskać finansowanie w Nest Banku wystarczy zadzwonić do doradcy, który na podstawie wywiadu telefonicznego poda kwotę kredytu dostępną dla danego klienta. Uzyskanie takiej informacji nie wymaga angażowania klienta w czasochłonne zbieranie dokumentów czy wizyty w banku. Wystarczy potwierdzić chęć uzyskania finansowania przy pomocy smsa. Resztą formalności zajmie się doradca, a pieniądze znajdą się na rachunku nawet następnego dnia – mówi Agnieszka Porębska-Kość, Członek Zarządu Nest Banku

(1) Indeks Bezpieczeństwa Finansowego Nest Banku to badanie, które zostało zrealizowane w dniach 27.08-04.09.2019 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1001 ankiet z osobami samozatrudnionymi oraz właścicielami mikro i małych przedsiębiorstw.

(2) Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2019, źródło: PARP (www.parp.gov.pl)