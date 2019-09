Mini miasto zamiast Galerii Kabaty. „To będzie przełomowy projekt” – zapowiada deweloper

Inwestycję blokowali mieszkańcy, a w 2014 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odmówił zgody na rozbudowę argumentując, że „planowana inwestycja budzi duży sprzeciw społeczny”. Jesienią zeszłego roku radni z Ursynowa postanowili rozpocząć procedurę zmiany planu zagospodarowania okolicy Tesco. W skrócie, chodzi o to, by plan przewidywał mniejszą, bardziej miejską, zabudowę.

Nowy pomysł na Kabaty na pewno będzie składał się z części handlowej. Można się spodziewać, że zajmie ona znacznie mniejszy fragment działki. Do czasu rozpoczęcia budowy, co potrwa kilka lat, Tesco będzie funkcjonowało normalnie.

Byłby to kolejny projekt Echo łączący biura, mieszania i część handlową. Na podobnych zasadach budowane są Browary Warszawskie na Woli. „Destination” to także projektowana Towarowa 22, o której kształt zadba gwiazda architektury Bjarke Ingels. Mieszkańcy południowej części miasta mogą spodziewać się zatem projektu na najwyższym poziomie.

- _To będzie naprawdę przełomowy projekt. Prowadzimy rozmowy z władzami miasta i sąsiadami o tym, co chcemy zrobić. To nie będzie centrum handlowe, to będzie "destination project" dla tej części miasta _– tłumaczył Lindberg. Nie padła jednak data rozpoczęcia projektu.

POLECAMY TEŻ: