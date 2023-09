Mistrz Rzemiosł Artystycznych. Poznaliśmy laureatów honorowego tytułu

18 artystów z zaszczytnym tytułem Mistrza Rzemiosł Artystycznych

Dzisiaj wręczyliśmy nagrody Mistrza Rzemiosł Artystycznych. Ta nagroda przyznawana jest w Polsce od 1978 roku, ale z dosyć długą przerwą, bo po transformacji te nagrody zawieszono. Przed 10 laty zostały wznowione, a teraz pracujemy nad ich coraz doskonalszą formą. Ta edycja była w głównej mierze skierowana do rzemieślników teatralnych, którym spektakle zawdzięczają całą swoją urodę - mówiła podczas uroczystej gali Wanda Zwinogrodzka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Historia tego wyróżnienia sięga roku 1978, kiedy to po raz pierwszy nadano tytuł Mistrza Rzemiosł Artystycznych. Do końca 1990 roku uhonorowano już 1067 znakomitych rzemieślników, co dowodziło, jak ważne i prestiżowe jest to wyróżnienie.

Jednym z kluczowych momentów w historii tytułu Mistrza Rzemiosł Artystycznych był rok 2011, kiedy to dzięki wieloletnim staraniom Fundacji Rozwoju Rzemiosł Artystycznych, Ogólnopolskiego Cechu Rzemieślników Artystów oraz Ogólnopolskiej Komisji Rzemiosł Artystycznych Związku Rzemiosła Polskiego, udało się przywrócić to prestiżowe wyróżnienie do życia. Od tamtego momentu organizowane są kolejne edycje przyznawania tytułów Mistrza Rzemiosł Artystycznych.