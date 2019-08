Mistrzostwa Polski świnek morskich. Święto uroczych gryzoni w Powsinie [ZDJĘCIA]

W przestronnych halach wystawowych, będzie można obejrzeć świnki morskie wszystkich ras hodowanych w Polsce. To także doskonała okazja, żeby porozmawiać z hodowcami, uzyskać od nich wiele przydatnych informacji, jak również, na własnej skórze odczuć, jak fascynującymi stworzeniami są świnki morskie.

Dla wszystkich chętnych, posiadających świnki morskie, rasowe czy nie, zorganizowany będzie konkurs świnki domowej, podczas którego profesjonalny sędzia Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich oceni przyniesionych pupili pod względem utrzymania, kondycji i charakteru. Dla zwycięzców nagrody – zarówno dla świnek, jak i właścicieli. Podczas wystawy będzie okazja do porozmawiania z hodowcami, zasięgnięcia porady czy to co do pielęgnacji, czy zapewnienia dobrostanu zwierzęcia, jak również porady zdrowotnej – przy zastrzeżeniu, że właściwa konsultacja może odbyć się jedynie u lekarza weterynarii specjalizującego się w gryzoniach.