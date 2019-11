Mistrzowie Agro 2019. Najlepsi rolnicy, sołtysi i gospodynie w województwie mazowieckim nagrodzeni podczas uroczystej gali [ZDJĘCIA]

Piątkowa gala była także idealną okazją do spotkania z mazowiecką wsią i folkiem. Koła gospodyń wiejskich nie tylko ugościły przybyłych uczestników tradycyjnymi wypiekami, ale także uświetniły całą galę poprzez ciekawe wystąpienia artystyczne. Mogliśmy podziwiać umiejętności zarówno wokalne, jak i sportowe.

- Takie plebiscyty sprawiają, że ludzie otwierają się na nowe wyzwania, że chcą pokazywać swoją pracę, swoją twórczość, swoje działania w tych ich małych ojczyznach, w miejscach, które mieszkają. Uczestnicząc dzisiaj w plebiscycie można było zauważyć bardzo wiele osób, którym udało się wygrać, mimo iż są sołtysami czy sołtyskami od niedawna. To jest dowód na to, że takie inicjatywy są potrzebne – wyjaśniła na gali Joanna Bala, dyrektor OR KRUS w Warszawie.

Uczestnicy rywalizowali w sześciu kategoriach: Sołtys Roku, Gospodyni Roku, Rolnik Roku, Koło Gospodyń Wiejskich Roku, Sołectwo Roku i Gospodarstwo Agroturystyczne Roku.