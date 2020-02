Mistrzowie Agro 2019. Oto najlepsi rolnicy, sołtysi i gospodynie w Polsce. Zostali nagrodzeni podczas uroczystej gali [ZDJĘCIA]

Coraz więcej osób dojeżdża do pracy w Warszawie. Najwięcej ze Śląska i Łodzi

Urząd Statystyczny w Warszawie poinformował, że coraz więcej osób dojeżdża do pracy w stolicy. Według ostatnich badań, w województwie mazowieckim do pracy poza gminę swojego zamieszkania dojeżdża 376 tys. pracowników najemnych, co stanowi 11,5% ogółu dojeżdżających w całym kraju....