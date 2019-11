Młodzieżowy Strajk Klimatyczny trwa w Warszawie. 'Dość słów, teraz czyny" [ZDJĘCIA]

Data strajku nie jest przypadkowa. 29 listopada odbywa się także tzw. Black Friday, czyli dzień wielkich wyprzedaży w sklepach.

- Produkcja przemysłowa przyczynia się do emisji dużej ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, ten dzień jest symbolem destrukcyjnej działalności człowieka, która dąży jedynie do chwilowego zysku - czytamy na stronie wydarzenia.