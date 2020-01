Mniej autobusów w niedziele niehandlowe. Od kiedy wejdą w życie nowe przepisy? 13 linii może zostać wycofanych

ZTM zakończył swoją analizę. Raport został przekazany do ratusza, który ostatecznie zadecyduje, czy na takie rozwiązanie się zdecyduje.

Ratusz chce w sposób bardziej przemyślany zarządzać połączeniami w tych dniach i poprosił ZTM o opracowanie planu potencjalnych korekt rozkładów. Nie obejmą one najbardziej uczęszczanych linii, z których pasażerowie licznie korzystają nawet w niehandlowe niedziele. Miasto chce ograniczyć przejazdy tzw. "pustych autobusów", które zdarzają się w niektórych miejscach Warszawy. Pod lupę zostały wzięte przede wszystkim linie, dowożące do dużych galerii handlowych.

- Pragnę uspokoić mieszkańców, że nowe rozkłady, jeśli podejmiemy taką decyzję, będą dotyczyć najmniej popularnych połączeń, gdzie kierowcy często wożą powietrze - tłumaczył w grudniu w rozmowie z naszemiasto.pl Robert Soszyński, wiceprezydent Warszawy.

Od kiedy nowe przepisy?

Decyzje w sprawie wprowadzenia korekt rozkładu jazdy w niedziele niehandlowe podejmie prezydent Rafał Trzaskowski. Zabieg ma polegać na zmniejszeniu częstotliwości kursowania autobusów oraz tramwajów na niektórych liniach. W większości przypadków nie zmieni się godzina rozpoczęcia kursowania poszczególnych linii. Autobusy mają po prostu później osiągać tzw. szczyt komunikacyjny, czyli kursować z największą częstotliwością. Zwykle oznacza to odjazdy co kilka minut.

Co ciekawe, przedstawiciele ZTM zdradzili, że w swoim raporcie wskazują na 13 linii autobusowych, które w niedziele niehandlowe można by całkowicie wycofać z ulic. O jakie linie chodzi? Tego na razie ratusz nie ujawnia. Analiza znalazła się na biurku Rafała Trzaskowskiego, który według naszych informacji nie ustalił jeszcze terminu, kiedy podejmie w tej sprawie decyzję. Mieszkańcy sceptycznie podchodzą do tego pomysłu i opowiadają się raczej za pozostawieniem dotychczasowej częstotliwości kursowania komunikacji w niedziele bez handlu.