Mobilna sauna wróciła do domków fińskich na Jazdowie. Tym razem zostanie na dłużej

- Prosimy o zabranie ręcznika, a najlepiej dwóch (jeden do owinięcia się w saunie, drugi do wytarcia się po wyjściu). W saunie siadamy tak, by żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z drewnem, podkładamy ręcznik również pod stopy. Warto zabrać klapki i szlafrok lub koc do owinięcia się po wyjściu - piszą organizatorzy.

Na czym polega saunowanie?

Kilkunastominutowy pobyt w saunie, gdzie powietrze nagrzane jest nawet do 100° C, rozgrzewa naszą skórę do 42° C. Temperatura ciała podnosi się o jeden stopień. To sprawia, że organy wewnętrzne odczuwają niewielką “gorączkę”. I właśnie o to chodzi. Taki stan przyspiesza produkcję ciałek odpornościowych we krwi, które skutecznie zabijają wirusy i bakterie. Co ciekawe, jeśli jesteśmy lekko przeziębieni, po seansie w saunie poczujemy się jak nowonarodzeni. Oprócz tego regularne korzystanie z sauny zapewnia nam piękną skórkę, a także skutecznie redukuje codzienny stres i zmęczenie. - W saunie Parabuch saunujemy wyłączenie bez strojów kąpielowych i sztucznych materiałów. W saunie siadamy tak, by żadna część ciała nie stykała się bezpośrednio z drewnem, podkładamy ręcznik również pod stopy. Warto zabrać klapki i szlafrok lub koc do owinięcia się po wyjściu - informuje Osiedle Jazdów.