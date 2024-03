Mochimaty w Warszawie. W stolicy stanęły automaty z mochi od Quebonafide

Mochimaty Quebonafide w Warszawie

Miss Ti to marka należąca do jednego z najpopularniejszych polskich raperów Kuby Grabowskiego, znanego jako Quebonafide. Szczególnie rozchwytywanym produktem Miss Ti są mochi - lody w cieście ryżowym. Do tej pory deser dostępny był tylko w sklepach sieci Biedronka oraz Żabkach i wyprzedawał się tak szybko, że wiele osób nie miało szansy spróbować tych specjałów. Słysząc skargi od fanów, stojący za marką Miss Ti artysta postanowił rozwiązać problem dostępności mochi. W dwóch lokalizacjach w Warszawie pojawiły się mochimaty.