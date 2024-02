Moda na ulicach Warszawy 20 i 30 lat temu. Jarmark Europa, KDT i inne bazary zaopatrywały stolice

Warszawa z przełomu wieków

Co przychodzi Wam na myśl, jeśli sięgacie do lat 90. XX wieku i początku XXI wieku, w kontekście warszawskiej mody? W pierwszej kolejności będą to chyba zakupy dokonywane na bazarach. Jarmark Europa i Kupieckie Domy Towarowe. Stragany pełne podróbek, ale też ściąganych z zachodu ciuchów, butów i innych elementów galanterii czy akcesoriów. Tak właśnie wyglądały stylizacje warszawskie w tym okresie. Sięgnęliśmy do archiwum i odkopaliśmy dla Was trochę perełek. Tak się wtedy nosiło! Cała galeria poniżej.