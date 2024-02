Moda prosto z ulic Warszawy. Tak wyglądali mieszkańcy stolicy w czasach PRL. Co z tamtych czasów zostało z nami do dziś? Kamil Jabłczyński

Każda epoka ma swój sznyt, swoją modę i charakterystyczne elementy. Dziś sięgamy do rozkwitu socjalistycznej polski, a więc od lat 60 do schyłkowego PRL. Jak ubierano się przed kilkoma dekadami w Warszawie? Co nosiło się na ulicach stolicy? Jakie elementy garderoby możemy zobaczyć do dziś? Co wróciło do mody, a co dziś nazwalibyśmy kiczem? Zapraszamy na kolejną podróż po ulicach Warszawy.