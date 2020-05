Modne lokale znikają na potęgę. Wszystko przez koronawirusa. Oto miejsca, do których już nie pójdziemy

Ukraińska restauracja Kanapa mieściła się w dawnym konsulacie przy Narbutta i dysponowała oprócz ogromnej przestrzeni także imponującą rozmachem koncepcją kulinarną. Nowoczesna kuchnia ukraińska oferowała nie tylko nowe interpretacje znanych nam dań jak barszcz (notabene podawany w świeżej kapuście), ale także np. ostrygi. Wygląda na to, że wszystko to jest już przeszłością, bo kanapa zamknęła swoje drzwi, usunęła profil na Facebooku, a pracujący w Polsce Ukraińcy mówią o zwolnieniach, które miały mieć miejsce w lokalu. Jeśli to prawda, do Kanapy również już nie wrócimy.

Szymon Starnawski / Archiwum