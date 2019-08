"Mordor" na Domaniewskiej wzbogacił się o... tężnię. Relaks w środku zagłębia biurowego [ZDJĘCIA]

Jak informują pomysłodawcy, jest to pierwsza mobilna wersja tężni solankowej w Polsce. - Posiada ona ponad 6 metrów długości oraz 2,5 metra wysokości, a łącznie ze znajdującym się w niej roztworem solanki waży ponad 5 ton. Strefa najskuteczniejszego działania mgiełki solankowej wytwarzanej przez tężnię sięga promienia ok. 20 metrów, a tym samym z inhalacji (na specjalnie dedykowanych leżakach) w tym samym czasie może korzystać do 70 osób - czytamy w informacji prasowej.

Tężnia stanęła między budynkami EMPARK-u na tyłach ulic Domaniewskiej i Postępu:

Dzięki przebywaniu w okolicy tężni możemy wzbogacić nasz organizm w takie minerały, jak: sód, wapń, magnez, potas, żelazo i cynk a inhalacje w takiej tężni pomogą w leczeniu schorzeń oraz alergii górnych dróg oddechowych, nieżytu nosa, gardła i krtani, zapalenia zatok, rozedmy płuc, nadciśnienia tętniczego i nerwicy wegetatywnej.

Poza tym inhalacje w tężni oczyszczą drogi oddechowe i wzmocnią odporność, a także zwiększają witalność. Ile trzeba się inhalować, aby przyniosło to oczekiwane efekty?