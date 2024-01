Morsowanie to forma aktywności polegająca na zanurzaniu się w zimnej wodzie, nawet w środku zimy. Niektórzy uprawiają je dla zdrowia, inni dla zabawy, a jeszcze inni dla wyzwania. W każdym razie, morsowanie ma wielu zwolenników, którzy regularnie spotykają się nad brzegami jezior, rzek i morza, by wspólnie zanurzyć się w lodowatej wodzie.

Jednym z takich miejsc jest park Szczęśliwicki w Warszawie, gdzie odbywa się cykl spotkań pod nazwą “Morsowanie na Ochocie”. Wydarzenie jest organizowane przez Urząd Dzielnicy Ochota, a uczestnicy mogą liczyć na niespodzianki i atrakcje. Spotkania odbywają się w każdą niedzielę, w okresie od 14 stycznia do 11 lutego 2024 roku, o godzinie 12:00. Każdy, kto chce spróbować morsowania, może dołączyć do grupy, która zbiera się przy plaży w parku.

To jest świetna inicjatywa, która promuje zdrowy styl życia i integrację mieszkańców. Morsowanie poprawia krążenie, wzmacnia odporność i daje mi dużo energii. Poza tym, jest to świetna zabawa i okazja do poznania nowych ludzi - przekonują uczestnicy.