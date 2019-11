Morsy, Warszawa 2019. Morsy wróciły nad Wisłę. Pierwsza kąpiel w sezonie zaliczona

Morsy wróciły nad Wisłę

Wystartował nowy sezon morsowania Dzielnicy Wisła. Fani kąpieli w zimnej rzece spotkali się już w niedzielę na praskiej plaży ZOO. To już trzecia edycja szkółki morsowej „Cztery Pory Wisły”. W sumie do końca roku morsy spotkają się pięć razy. Cykl przeznaczony jest nie tylko dla tych, którzy rozpoczęli już swoją przygodę z kąpielami w zimnej wodzie, ale także dla osób, które do tej pory nie miały odwagi lub okazji spróbować tej niecodziennej rekreacji.

ZOBACZ FOTORELACJĘ Z MORSOWANIA NAD WISŁĄ 10 LISTOPADA 2019