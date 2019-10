Mościska. Wypadek w parku rozrywki. Wywróciła się tratwa z pięcioma osobami. Jedną z nich reanimowano

Do zdarzenia w powiecie garwolińskim doszło w piątek, 11 października 2019, ok. godz. 13. Do parku rozrywki przyjechała na wycieczkę grupa 34 dorosłych osób niepełnosprawnych i ich siedmiu opiekunów. Zwiedzający wybrali się na wycieczkę tratwą po zbiorniku wodnym.

Podczas rejsu po sztucznym zbiorniku wodnym o głębokości maksymalnej 120 cm, pasażerowie wstali a tratwa się wywróciła w efekcie czego opiekun i cztery osoby wpadły do wody. Jedna z niepełnosprawnych osób, 57-letnia uczestniczka wycieczki była reanimowana. W efekcie akcji udało się przywrócić jej funkcje życiowe - podaje tvnwarszawa.pl powołując się na rozmowę z miejscową policją.

Poszkodowana kobieta została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Warszawie. Reszta grupy poniosła obrażenia, które nie zagrażały życiu.

Właściciele parku rozrywki nie udzielili komentarza w tej sprawie.