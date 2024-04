Most pieszo-rowerowy na Pragę już jest. Co z dogodnym dojściem do przeprawy? ZDM: będzie gotowe najpóźniej w wakacje

Przed Świętami Wielkiej Nocy Warszawa zyskała nowy most pieszo-rowerowy, łączący brzegi Wisły na wysokości ulic Karowej i Stefana Okrzei. Przeprawa w pierwszych dniach użytkowania cieszyła się ogromną popularnością ze strony mieszkańców stolicy. Warto jednak podkreślić, że dopiero teraz wyznaczone zostanie wygodne przejścia do konstrukcji od strony Starego Miasta. Jak przekazał ZDM, przejście przez Wisłostradę ma być gotowe najpóźniej w wakacje.

Most na Pragę czynny od kilku dni

W czwartek 28 marca, o godzinie 18:00, nastąpiło oficjalne otwarcie mostu pieszo-rowerowego na Pragę. W wydarzeniu wziął udział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, który po krótkim przemówieniu, zaprosił mieszkańców stolicy na wspólny spacer nową przeprawą.

Inauguracja kładki łączącej oba brzegi Wisły - na wysokości ul. Karowej na Powiślu i ul. Okrzei na Pradze, cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony warszawiaków. W poniższym artykule można zobaczyć naszą fotorelację z premierowego spaceru.

Z mostu na ul. Karową po zebrze. Cztery oferty w przetargu

Most od momentu otwarcia jest oblegany zarówno przez mieszkańców stolicy, jak i turystów. Niestety, drogowcom nie udało się na czas zrealizować dogodnego dojścia do przeprawy od lewej strony Wisły. Zresztą po prawej stronie Wisły też dopiero trwają przygotowania do przebudowy ul. Okrzei. Przypomnijmy, że Zarząd Dróg Miejskich na początku marca ogłosił przetarg na wytyczenie przejścia dla pieszych przez Wisłostradę na wysokości ul. Karowej. W planach jest również budowa drogi rowerowej. Przejście powstanie na południe od kładki, nie będzie wyznaczone w osi zejść z przeprawy. Przejście powstanie przy skrzyżowaniu z istniejącą sygnalizacją. Będzie dużym ułatwieniem dla osób, które z Bulwarów Wiślanych lub praskiego brzegu Wisły będą chciały przejść w stronę Starego Miasta. Jednocześnie powstanie "w cieniu” świateł regulujących ruch na Wisłostradzie dla pasażerów komunikacji miejskiej i kierowców, nie powodując większych utrudnień. Kierowcy z Powiśla będą mogli skręcać z Karowej już nie tylko w kierunku Mokotowa, ale też Żoliborza.

Przejście i przejazd rowerowy przez ulicę Karową oraz odcinek drogi rowerowej wzdłuż Wisłostrady chcą wykonać cztery firmy:

Rokom

An Projekt

Traffic Polska

Wod-Kan Bruk Jak podają drogowcy, oferty powyższych firm wynoszą od 4,9 do 7,2 mln zł. Liczymy na możliwość rozstrzygnięcia przetargu i zakończenie prac najpóźniej w wakacje. Wybrany wykonawca będzie miał 100 dni na zrobienie przejścia. Czas ten liczy się od momentu podpisania umowy - podaje stołeczny ZDM.

Przebudowa ulicy Okrzei

ZDM informuje, że równolegle trwa projektowanie przebudowy ulicy Okrzei, która biegnie na przedłużeniu nowego mostu po stronie Pragi-Północ. Zajmują się tym projektanci z warszawskiej firmy Meritum Projekt, która w ramach Nowego Centrum Warszawy odpowiada również z rysowanie nowego kształtu ulicy Kruczej oraz Alej Jerozolimskich.

Prace są już zaawansowane. Gotowej dokumentacji spodziewamy się na przełomie lata i jesieni. Następnie możliwie szybko chcemy ogłosić przetarg na właściwą przebudowę. Nie możemy się już doczekać wbicia pierwszej łopaty. Ulica Okrzei zyska szpalery drzew i drogę rowerowa oraz chodniki wykonane z wysokiej jakości materiałów i wzbogacone o małą architekturę - informują drogowcy. Jak podkreśla stołeczny ZDM, nowy most jest impulsem do dalszej rewitalizacji Pragi. W pierwszym etapie inwestycja dotyczy odcinka od nowego mostu otwiera się w nowej karcie do skrzyżowania z ulicą Jagiellońską. U zbiegu z ulicą Jagiellońską wstępnie planowany jest nowy plac miejski. Prace koncepcyjne na ten temat koordynuje miejskie Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego. Na razie brak jest jednak szczegółów.

Ile kosztował most?

W najnowszym komunikacie drogowców czytamy, że podliczono już wszystkie koszty związane z budową samego mostu, za którą odpowiedzialna była firma Budimex.

Każda umowa na tak długą i dużą inwestycję obowiązkowo - to wymóg prawny - zawiera zapisy dotyczące mechanizmów waloryzacji kontraktu ze względu na inflację. Trzy lata temu podpisaliśmy umowę na kwotę 121 mln złotych brutto. Ostatecznie Budimex za zbudowany most zarobi 144 mln zł brutto. Niewielką, w skali całego kontraktu, część tej różnicy stanowią też różnego rodzaju prace dodatkowe, to kwestia kilku milionów złotych - tłumaczy ZDM.

Doliczając koszty przygotowanego wcześniej projektu, a także umowy na nadzór nad pracami, cała inwestycja wyniosła 154 miliony złotych. Most jest o 127 metrów dłuższy od londyńskiego Millennium Bridge, jednego z najbardziej znanych tego typu obiektów na świecie. Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy jest zmienna i w najwęższym punkcie wynosi 6,9 m, a nad nurtem rzeki rozszerza się do 16,3 m. Piesi spacerem pokonają przeprawę w ciągu 6 minut, rowerzyści przejadą nią z kolei w 2 minuty. Na moście nie ma podziału na strefę pieszą i rowerową - jest to główny i najczęstszy zarzut wobec nowej przeprawy. Zaraz obok braku przygotowania połączeń komunikacyjnych, takich jak wspomniane przejście naziemne przez Wisłostradę.

