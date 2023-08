Most pieszo-rowerowy w Warszawie wkracza w nowy etap. Kolejny fragment konstrukcji został zainstalowany

Trwa budowa mostu pieszo-rowerowego na Pragę. Zarząd Dróg Miejskich przekazał najnowsze informacje dotyczące inwestycji. Dotychczasowe prace odbywały się z brzegu. Tak były instalowane elementy na obu przyczółkach mostu, teraz, po raz pierwszy, trzeba było przeprowadzić całą operację z platformy na środku Wisły.

- Most pieszo-rowerowy przez Wisłę to jeden z moich 100 projektów dla Warszawy. I rośnie w oczach. Dziś rozpoczynamy kolejny etap prac – montaż elementów konstrukcji bezpośrednio „z wody”. Budowa przebiega w dobrym tempie i powinniśmy się cieszyć nowym mostem już w przyszłym roku. Będzie to pierwsza przeprawa w Warszawie przeznaczona dla pieszych i rowerzystów, która łączy oba brzegi miasta – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. – Dzięki nowemu mostowi prawy brzeg Wisły, który już dziś jest atrakcyjnym kierunkiem spacerów, stanie się bardziej dostępny. Z bulwarów, które są jednym z ulubionych miejsc mieszkanek, mieszkańców i turystów, będzie można dostać się tam rowerem lub pieszo w kilka minut. A na ulicy Okrzei i w Porcie Praskim już teraz jest coraz więcej zieleni i kawiarni. Wraz z mostem zyskamy też świetny punkt widokowy, z którego będzie można podziwiać panoramę Warszawy – dodał.