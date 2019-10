Most Poniatowskiego wymaga pilnej modernizacji. Niepokojące głosy w sprawie bezpieczeństwa na "Poniatoszczaku"

Kolejne dwie interpelacje są dziełem Daniela Łagi, radnego dzielnicy Śródmieście. Przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej zauważa nową "modę" wśród wybryków chuligańskich.

Mieszkańcy zwracają uwagę na nowy problem związany z bezpieczeństwem w okolicach Mostu Poniatowskiego, dotyczący zrzucania późnym wieczorem i w nocy hulajnóg elektrycznych z wiaduktu mostu na dół. Mieszkanka ulicy Solec poinformowała, że jedna z hulajnóg została zrzucona niecałe 3 do 4 metrów od niej. Jest to nowe zjawisko, które można zaobserwować szczególnie w weekend, gdy zwiększa się liczba imprezowiczów na bulwarach wiślanych. Dotychczas z wiaduktu rzucano przede wszystkim pustymi butelkami - czytamy w piśmie do burmistrza Śródmieścia.