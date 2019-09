Most pontonowy na Wiśle. Awaryjna przeprawa już gotowa. W piątek rozpocznie się przesył ścieków

- Żołnierze kończą już ostatni etap związany ze zrzuceniem elementów mostu pontonowego na rzekę - stwierdził minister Błaszczak, szef MON. Przeprawa składa się z siedmiu elementów i ma 247 metrów długości. Przypomnijmy, że rząd – w porozumieniu z prezydentem Warszawy – zaangażował żołnierzy w budowę tymczasowej przeprawy.

Na moście znajdą się rurociągi przesyłające nieczystości z lewego brzegu Wisły do oczyszczalni „Czajka”. Pozwoli to na zatrzymanie awaryjnego spustu ścieków do rzeki, który trwa od środy (28 sierpnia), gdy doszło do awarii kolektora pod dnem Wisły. Od tego czasu co sekundę do Wisły wypuszczanych jest trzy tysiące litrów zanieczyszczeń.

TAK WYGLĄDA MOST PONTONOWY NA WIŚLE