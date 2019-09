Mosty w Warszawie. Kierowcy najczęściej jeżdżą mostem Grota-Roweckiego

ZDM porównało ruch na ośmiu warszawskich mostach. Z pomiarów wynika, że średnie dobowe natężenie ruchu na wszystkich przeprawach wiosną wyniosło 672 711, a latem 639 422 pojazdów. To odpowiednio o ok. 5,5 i 15 tys. pojazdów więcej niż w 2018 roku i ok. 28 i 44 tys. pojazdów więcej niż w 2017 roku w tym samym czasie.

Najchętniej wybieraną przez kierowców przeprawą od lat jest most Grota-Roweckiego – 204 849 (wiosna) i 206 487 pojazdów (lato). W 2018 roku było to odpowiednio 196 995 i 198 084 pojazdów.

